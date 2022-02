Percy Suárez ante el juez: "Estoy vivo y contándola porque Dios es grande"

Escucha esta nota aquí

Durante la audiencia virtual que se desarrolló la tarde del domingo 13 de febrero donde se envió a la cárcel de Okinawa -por 180 días de manera preventiva- a Paulino Camacho, el segundo detenido por el caso Las Londras, el periodista de ATB, Percy Suárez, clamó al juez por justicia tras afirmar que está vivo de milagro.

Pese a tener pruebas contundentes en imágenes que muestran a Camacho portando armas de fuego y apuntando a los periodistas, el juez no tomó en cuenta la acusación de tentativa de homicidio.



“Estoy vivo y la estoy contando porque Dios es grande. El señor que habló hace rato (Paulino Camacho) es el que me apunta y le dispara a mi cámara y no solo eso, otra persona me da un ‘cachazo’ en la cabeza y me hace soltar la cámara”, expresó Suárez.



Camacho fue señalado por los afectados “como el más peligroso” de los secuestradores que estuvo en Las Londras. “Voy a ser claro, no es solo mi lucha y debe haber muchos Paulinos allá, si me están viendo decirles que la lucha que comenzó no va a terminar”, dijo en tono amenazante al prestar su declaración.



Suárez pidió nuevamente justicia al juez ratificando que fue Camacho quien le apuntó con un arma de fuego y disparó contra su cámara durante el secuestro. Además, varios de los secuestradores dispararon contra los vehículos y los policías y periodistas secuestrados fueron sometidos a patadas, puñetes y cachazos.



“Yo le pido señor Juez, que se empiece a hacer justicia. Él dice que es una lucha y ahora mi lucha es para que se nos haga justicia y espero que usted empiece con este deseo que tengo. Tal vez querían que hayan muertos, pero nosotros queremos que se haga justicia (...) El señor es el que me apunta y el que destruye mi herramienta de trabajo, fuimos a cumplir un rol de información, queríamos escuchar la versión de ellos, estábamos con identificación, con chalecos, con todo”, pidió Suárez.

La diputada de Creemos, María René Álvarez, difundió varios videos de la audiencia virtual mediante sus redes sociales donde cuestionaba la decisión del juez de desvirtuar "el delito más grave" de tentativa de homicidio y aseguró que "terminará impune porque goza de la protección del ministro Eduardo Del Castillo y el Gobierno de Luis Arce", a quienes tildó de "cobardes e incapaces".



Además de la tentativa de homicidio, el resto de delitos contenidos en la imputación son lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia, porte o portación ilícita de armas de fuego y amenazas.



Camacho es el segundo detenido en el lento proceso del caso Las Londras y fue identificado como uno de los cabecillas del grupo armado que el pasado 28 de octubre del 2021, secuestró y torturó a 17 personas entre periodistas, policías y civiles en el predio Las Londras, ubicado en la provincia cruceña de Guarayos.

