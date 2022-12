Perdió parte de una muela por un hondazo recibido en el enfrentamiento con avasalladores en el predio Kim

“En lo que vuelco, ¡un hondazo! Me entra a la boca... mi muela y el sabor metálico de sangre… boto mi muela…por suerte no me dieron en el ojo”, recuerda Rafael Hurtado, otra de las víctimas de la violencia registrada este jueves, 8 de diciembre, en las cercanías al predio avasallado de la familia Kim.