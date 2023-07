Periodista amenazado: "Las amenazas del narcotráfico no pasarían si (las autoridades) pusieran en su lugar a esa gente"

En entrevista con EL DEBER Radio, el periodista Guider Arancibia Guillén, especializado desde hace 30 años en temas de crimen organizado, contó su experiencia y las dificultades para obtener información que debería ser pública. Además, cuestionó el rol de las autoridades, ya que el amedrentamiento a la labor de prensa refleja que no se está poniendo en su lugar a las personas que supuestamente están involucradas en actividades ilícitas.

Según Arancibia, es evidente el incremento del narcotráfico, "estamos llegando a la máxima expresión del narcotráfico, es alarmante, con la presencia cada día de redes. Caen 300 kilos, cae una tonelada, media tonelada y ya se nos está haciendo normal. No veo personas detenidas, realmente cabecillas, peces gordos simplemente los de abajo", criticó.

Sobre las amenazas recibidas en el ejercicio de su labor, el periodista recalcó que no es que él necesite una protección grande, sino que ellos (las autoridades) trabajen. "Si hacen bien su trabajo en la lucha contra el narcotráfico, no pasaría esto; si ellos ponen en su lugar a esa gente y frenan esta actividad, estas redes, mafias, no habrían estos problemas, esta intensidad, ni el riesgo que ahora se corre. Además, la lucha contra el narcotráfico significa salvar muchas vidas por la gente que consume estas drogas", recordó a los responsables,



También cuestionó que en una época como la actual, con incremento de las actividades del narcotráfico, el acceso a la información pública cada día sea más difícil. Hay buenos funcionarios, nosotros tenemos que seguir adelante en la búsqueda de la información y siempre encontraremos gente que nos va a ayudar", apuntó.