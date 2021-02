Permisos de circulación para las elecciones subnacionales serán digitales

Escucha esta nota aquí

Por: Mauricio Quiroz Terán

En Santa Cruz, los permisos de circulación para la jornada electoral del 7 de marzo serán digitales y de ese modo no existirán autorizaciones impresas para los parabrisas de los vehículos, informó a EL DEBER el secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental (TED), Marco Monasterio.



“A partir del próximo lunes 22 de febrero tenemos previsto recibir las solicitudes de pases de circulación y el proceso durará una semana. La novedad es que todo será virtual y ya hemos coordinado con la Policía los mecanismos de control”, precisó el funcionario.



De acuerdo con el calendario electoral, el plazo para solicitar las autorizaciones de circulación se prolongará por una semana, a través del sitio en Internet del Tribunal Electoral (TED) de Santa Cruz (https://santacruz.oep.org.bo/pases-02-2021/). También se puede ingresar a la plataforma haciendo click aquí.



Monasterio informó que este sistema de registro digital, desarrollado por el TED de Santa Cruz, fue probado esta semana con los funcionarios de la entidad, quienes luego de ser autorizados pasaron a ser controlados por efectivos de la Policía que, con el respaldo de un celular, podrán verificar si efectivamente se tiene ese permiso de circulación.



“El policía accederá a la lista de todas las placas autorizadas; si aparece en esa lista tiene efectivamente y si no está el conductor no la tramitó”, complementó la autoridad, quien destacó la necesidad de evitar aglomeraciones y falsificaciones de permisos.