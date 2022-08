Perros en situación de calle por el abandono y la falta de campañas de esterilización masiva: dos realidades por las que luchan los rescatistas

Si una persona adquiere una mascota, ya sea adoptada o decide comprarla, tiene que ser totalmente responsable. No es que mi mascota crece, ya no me gusta y me deshago de ella, botándola a la calle y que se las arregle. Para que esta situación mejore tenemos que crear más empatía hacia ellos . Al esterilizar a los animales se impide que otros sufran esa desgracia".

"El tema de los perros en situación de calle es complicado. La gente piensa que, si un perro se pierde ya no lo buscas más y así va creciendo la población de los canes en las calles porque no se esteriliza. En los refugios no hay dónde meter más animales, la gente no está adoptando. Actualmente, tenemos 12 perros en adopción en el refugio. La gente busca cachorros, de porte pequeño o de raza (incluso a ellos cuesta darlos en adopción).

Hoy es San Roque y la situación de los perros no ha cambiado, anoche (lunes) he recogido un bebé que me dejaron en una canasta en la puerta del refugio. También recogí un perro que estaba atrapado en un canal y otro que estaba herido. Llevo a diario entre 5 y 10 perros a la veterinaria. Me siento orgulloso por lo que hago, quisiera que hubiera más gente que se una a esta causa. Los abandonos de mascotas no paran en las calles, e so me duele. Los cambios, los resultados después de sacarlos de las calles es lo que me motiva. Me duele tanto maltrato. Hay buenos corazones que nos apoyan. Solo atiendo emergencias porque los llevo a la veterinaria hasta que pueda habilitar un espacio en el refugio.