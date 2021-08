Persiste la búsqueda del pescador desaparecido en San Juan

Escucha esta nota aquí

El equipo de rescate de la Gobernación prosigue con las labores de búsqueda de Mario Toledo Coca en el río Yapacaní. Son cinco días que persisten en las acciones para ubicar al joven que cayó al río durante una jornada de pesca el pasado 5 de agosto.

El joven se trasladó hasta la comunidad Menacho, distante a unos 70 kilómetros del área urbana de San Juan, para pescar en el río Yapacaní. Toledo, próximo a cumplir 31 años, se desplazaba desde La Guardia para pescar, junto a sus amigos, en la zona.

“Yo estaba a 20 metros de él, escuché un golpe y cuando fui a ver ya había estado en el agua. Grité para que me ayuden, había unas personas allí. Le alcanzaron chuchío para sacarlo, pero no lograron rescatarlo. Se sumió y ya no lo vimos. Hemos buscado, pero ya no encontramos nada”, detalló entre lágrimas un amigo de Mario.

Familiares y personal de rescate de la Gobernación permanecen en la zona para mantener las acciones de búsqueda que, cinco días después del incidente, no logran obtener pista alguna del desaparecido, señaló la subdirectora de seguridad ciudadana de la provincia Ichilo, María José Vargas.





Miembros del equipo de rescate se mantiene en la zona inspeccionando el río Yapacaní





La búsqueda se realiza por tierra y por agua

