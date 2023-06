Persiste la incertidumbre en San Carlos sobre el paradero de José Andrés

En el momento de su desaparición, José Andrés llevaba puesto un canguro celeste con rojo, pantalón plomo, zapatos negros y una mochila también de color negro. El pequeño de 9 años salió de su hogar, en la localidad de Santa Fe, del municipio de San Carlos, el viernes 16 de junio con destino a su colegio, pero desde entonces no se ha sabido nada sobre su paradero.

“Mi hijo salió de casa para ir a clases, pero no llegó a su colegio. Pensamos que estaba en casa de su abuela, pero se hizo tarde y no llegaba. Empezamos a buscarlo, pero hasta ahora no sabemos nada", relató entre lágrimas la madre del menor.