Persisten los bloqueos de ruta por quinto día y empieza a escasear el combustible y los alimentos en Guarayos

“No hay alimentos porque todavía el bloqueo persiste en la localidad de Pailón, lamentablemente lo que está viviendo mi pueblo es muy triste y pedimos al Gobierno que haga algo para poder desbloquear porque en muchas partes de la Chiquitania no ha llegado ni combustible ni víveres”, señaló Méndez.

En la zona norte tampoco hay paso al occidente. En el kilómetro 85 de la nueva carretera a Cochabamba, específicamente en el puente San Miguelito, municipio de Buena Vista, donde el jueves se dio un cuarto intermedio de seis horas, este viernes se reanudó el bloqueo y se determinó que se radicalice la medida , es decir, no se volverá a dar un cuarto intermedio hasta que se solucione el conflicto.

Sus demandas se concentran en la planificación de una nueva ley de tierras, el análisis de tierras fiscales no disponibles, la anulación de las concesiones forestales y la modificación del Decreto Supremo 29215, que reglamenta el servicio nacional de reforma agraria.

“Ellos piden el análisis de tierras fiscales no disponibles, no vamos a ceder en esos pedidos porque los bosques son áreas protegidas, de seis regionales que existen en nuestro departamento, cinco no están de acuerdo, una sola es la que quiere afectar los bosques”, precisó.