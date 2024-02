Personal de salud en emergencia: segundo día de paro contra la "jubilación forzada"

El sector salud de Santa Cruz cumple este jueves 8 de febrero su segundo día de paro movilizado en los tres niveles, en rechazo al proyecto de ley de "jubilación forzada" que fija una edad máxima de 65 años para el retiro laboral. "Es un proyecto injusto que afecta directamente a nuestro sector" , denunció Gustavo Hurtado, médico general en Santa Cruz. "Por eso estamos coordinando acciones con otros sectores que también se sienten perjudicados", añadió. Debido a la protesta, este jueves no se están realizando consultas ni cirugías que estaban programadas con antelación. "Solo se atienden emergencias" , aclaró Hurtado. En consecuencia, los hospitales se encuentran vacíos.

Advierten que, si no son escuchados con este nuevo paro de 48 horas, cumplirán uno de 72 horas la próxima semana y, finalmente, uno indefinido.

El Gobierno, por su parte, asegura que el proyecto no afecta a los trabajadores de salud y de otros sectores. Según las autoridades, las personas que cumplan 65 años de edad o más podrán seguir prestando servicios si superan un examen médico.



Sin embargo, los trabajadores del sector salud no se fían de las promesas del Gobierno y exigen que se retire el proyecto de ley. "No vamos a dar un paso atrás hasta que se dé marcha atrás con esta medida", advirtió Hurtado.