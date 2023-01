Pese a amenazas de muerte a fiscales, refuerzan apelación para incautar bienes de Nallar

Después de las amenazas consideradas de muerte contra fiscales de la comisión de legitimación de ganancias ilícitas, la Fiscalía reforzó su apelación para revertir el fallo judicial y lograr la incautación de los bienes relacionados a Misael Nallar Viveros, detenido en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, por el asesinato de tres policías en el camino a Porongo.



La cautelar por delito de legitimación de ganancias ilícitas, se desarrolló este martes de 10:30 a 16:30. Fue el juez anticorrupción Juan José Quiroz que llevó adelante el acto de manera virtual.



La comisión fiscal de Alexander Mendoza y Alberto Zeballos fundamentó que luego del asesinato de los policías, Eustaquio Olano, Alfonso Chávez Flores y el voluntario del Gacip, José David Candia Orozco el 21 de junio de 2022, se detectó excesivos movimientos económicos de Nallar, bienes costosos como haciendas, casas en Santa Cruz, motorizados, entre otros y se abrió una investigación por delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.



Se procedió a la incautación preventiva de la propiedad La Bendita en la jurisdicción de Ascención de Guarayos, el taller Team 777 de la zona del Urubó y 28 teryx.



El juez Juan José Quiroz, al final ordenó la detención por 120 días en el penal de Chonchocoro de Misael Nallar. Sin embargo, dejó libre de incautación La Bendita, el taller Team 777 y los 28 teryx con el fundamente de que no existían prueba de que sean de su propiedad.



El juez solo incautó Bs 1.6 millones de la cuenta de Nallar en un banco y ganado vacuno.



La Fiscalía calificó un despropósito el fallo que libera los bienes a Nallar, aunque seguirán secuestrados, pero ya no incautados.



Los fiscales expusieron ante el juez que existe documentación que prueba de que Misael Nallar era el dueño y estaba en posesión de los bienes. Respecto a la propiedad La Bendita, Nallar la compró en $us 850.000. Inicialmente entregó $us 450.000 al dueño y el resto debe pagarlo en otra partida. Sobre el taller Team 777, según la Fiscalía se halló documentos originales para su venta y ya disponía del bien.



Sobre los 28 teryx, la mayoría están sin placa, pero Nallar los tenía en su poder. La Fiscalía reforzó su apelación y espera que una sala penal resuelva el caso y revierta el fallo para que se vuelva a incautar todos los bienes.



Las amenazas de muerte



La audiencia se prolongó hasta las 16:30. Fue el fiscal Alberto Zeballos quien fundamentó que la imputación y su participación acabó a las 13:00. Zeballos se retiró de la audiencia y continuó el fiscal Alexander Mendoza. Los informes oficiales señalan que el fiscal Zeballos tras retirarse de la audiencia recibió un extraño mensaje a su teléfono celular que decía “en boca cerrada no entran moscas”.



Cuando el juez dio por finalizada la audiencia a las16:30, se escuchó la voz de Misael Nallar conectada. Nallar llamó por su nombre al fiscal, al juez y a otra autoridad de Dircabi que participaba de la audiencia y a cada uno lo nombró y les dijo chau.



Esta vez, en la audiencia no participaron los abogados del Ministerio de Justicia ni del de Gobierno.



Las amenazas fueron consideradas de muerte por la Fiscalía por lo que los fiscales gozan de seguridad, en protección a su integridad y para el correcto desarrollo de sus labores.