Pese a presencia policial, el encapsulamiento no se cumple en zonas alejadas de la capital cruceña

Santa Cruz cumple cuarentena rígida. Desde el centro de la ciudad hasta el sexto anillo, se pudo constatar el cumplimiento a la normativa que prohíbe la circulación de motorizados y personas en las calles. Sin embargo, en las zonas periurbanas el desacato se percibió nuevamente.



Con megáfono en mano, efectivos policiales recorrieron la zona del Plan Tres Mil; exhortaban a la población cumplir las medidas de ley y de bioseguridad para evitar contagios. Asimismo, se percibió una masiva presencia de informales asentados en las calles, negocios abiertos y ciudadanos que circulaban en bicicleta, motocicleta y otros que incluso ofrecían el servicio de transporte en la zona.

En Los Lotes (zona sur de la ciudad) el panorama era similar. Los comerciantes justificaban su presencia en las calles diciendo que tienen la necesidad de trabajar para llevar el sustento a sus hogares. Otros manifestaban estar urgidos de generar recursos para cumplir con sus responsabilidades crediticias.

“Nosotros no podemos parar un solo día, no recibimos sueldo; las autoridades deben pensar en otras medidas, pero no encerrarnos en medio de esta crisis”, expresó una comerciante.

Por su parte el director de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Ramos, informó que desde la mañana se desplazó personal de la Guardia Municipal hacia la zona norte y sur de la urbe, para hacer cumplir el encapsulamiento. En este operativo también participó personal de la Dirección de Espacios Públicos para proceder al cierre de tiendas y negocios.

En el centro de la ciudad las calles son casi desiertas. Los restaurantes atendieron a puerta cerrada con atención de delivery. Los supermercados también lucieron cerrados.

Clausuraron nueve boliches que incumplían la norma

Como resultado de los operativos realizados la madrugada del domingo, la intendencia municipal clausuró nueve rockolas y boliches que se encontraban atendiendo a puerta cerrada.

“Los distritos municipales 3, 7 y 8 son los que incumplen la norma. Los locales reincidentes se clausuraron definitivamente y en el caso de los que fueron notificados los dueños deberán apersonarse a las oficinas de la Alcaldía para ver su situación. Este tema lo está atendiendo el ejecutivo municipal y la fiscalía del departamento para realizar la tarea jurídica necesaria”, sostuvo Ramos.





