Pese a que los casos de Covid-19 del domingo son bajos, sigue subiendo el número de afectados y advierten el riesgo de una sindemia

Al tiempo de dar el informe diario de caso de Covid-19 en el departamento de Santa Cruz, Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, advirtió de que pese a que el reporte de este domingo es bajo (8 casos positivos por PCR) los casos activos siguen subiendo en los últimos días, lo que en cifras se traduce en 831 personas afectadas con el virus.

La autoridad también insistió en los extremos cuidados que las personas deben tener por el riesgo de que ocurra una sindemia, debido a que también afecta el sarampión y el dengue.

“Como sabemos los fines de semana los números de casos son bajos, porque nuestros laboratorios trabajan a la mitad de su capacidad, pero la antítesis de ello son el número de casos activos, el número de casos de pacientes en terapia intensiva que aún tenemos (44 personas, de las cuales 34 luchan por su vida) y eso debe llevarnos a a reflexionar de que no porque un día tengamos menos casos vamos a creer que el coronavirus finalizó”, explicó Hurtado y citó como ejemplo los rebrotes en países de Europa y algunos de América Latina.

Riesgo de una sindemia

El gerente de epidemiología del Sedes también señaló el riesgo de que ocurra una sindemia (que es la suma de dos o más epidemia o enfermedades que interactúan sobre una misma población produciendo un daño mayor) al haberse presentado un caso de sarampión y nuevos casos de dengue.

“Tenemos que cumplir de manera más estricta las medidas de autocuidado y de bioseguridad. No cansarnos. Sabemos que el clima no es apto para llevar el barbijo todo el tiempo o por más de 6 u 8 horas, pero tenemos que utilizarlo de forma obligatoria en los lugares de concentración masiva, el lavado de manos, el uso de alcohol y sobre todo en el distanciamiento físico, que en este último tiempo no se cumple, porque la población se relajó. Sigamos cumpliendo con ello para evitar seguir teniendo más enfermos con coronavirus, evitar un rebrote y más muertos en Santa Cruz”, indicó Hurtado.

Datos de la fecha

Según los datos oficiales fueron 8 casos positivos de Covid-19 por PCR este domingo 29 de noviembre, haciendo un total a la fecha de 44878 casos. De ellos 7 pertenecen a la capital cruceña y 1 a La Guardia. Hay que indicar que también se registraron 3 nuevos casos con prueba rápida, todos ellos de Santa Cruz de la Sierra.

Se registraron 15 pacientes recuperados que hacen a la fecha 39.648. Hubo un fallecido de sexo masculino, mayor de 60 años del municipio cruceño, lo que hace un total de 4.399 fallecidos en Santa Cruz.