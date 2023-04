Pese al mal estado de la carretera, los matieños llegan a celebrar la Pascua con sus familias

Desde la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) pidieron a los conductores manejar con precaución por esta ruta, debido a que no está en buenas condiciones. Los conductores reclaman desde hace varios años el asfaltado o mejoramiento de esta carretera; sin embargo, sus demandas no son atendidas, por ello ya no creen en promesas de que pronto se asfatará la vía.