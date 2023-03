Pese al pedido de Camacho, Creemos llega fracturado a las elecciones de la Brigada Parlamentaria Cruceña

A pesar de que el gobernador y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, pidió unidad para hacer frente a las elecciones internas de la Brigada Parlamentaria Cruceña, esta agrupación presenta algunas fracturas. Mientras un grupo asegura que tendrán un candidato a la presidencia, otro afirma que primero deben solucionar otras cuestiones y no participarán.

Sin embargo, el diputado Richard Rivera sostuvo que, como parlamentarios, no asistirán a las elecciones de la Brigada. "No vamos a asistir a esta convocatoria, porque no somos candidatos a diputados, ya somos autoridades en ejercicio y hay un conducto que se debería respetar", remarcó, a tiempo de llamar al diálogo entre sus colegas parlamentarios con los que tienen fricciones.