Petición de informe sobre hallazgo de petardos en la Alcaldía (durante el paro por el censo) se extravía por cinco meses en el Concejo

Además varios concejales realizaron Peticiones de Informe Escrito (PIE) a ese funcionario del Ejecutivo Municipal, en relación con los hechos, entre ellos Juan Carlos Medrano y Lola Terrazas. Sin embargo esos PIE no fueron respondidos , a lo largo de 2022 por lo que, en febrero de este año, solicitaron una Petición de Informe Oral (PIO) para el pasado 13 de febrer o , que finalmente no se realizó.

En la sesión del Concejo Municipal de este jueves, Medrano denunció que esa audiencia, para que Centellas presentara su informe oral, no se había realizado porque el documento en el que se hacía la PIE nunca salió del Legislativo -desde septiembre de 2022-. Por ese motivo, al no tener -oficialmente- conocimiento de ese PIE, el funcionario no podía haber sido llamado a rendir un informe oral o PIO.