Pide ayuda para su esposa: "Me parte el alma verla toser así, ya no doy más"

Desesperado, el esposo dijo que no es su costumbre pedir ayuda, pero que no sabe de qué otro modo proceder. "Me parte el corazón verla toser así, ya no doy más. Camina diez metros y se cansa, no logra dormir bien, su pecho suena, y no podemos saber si es neumonía o qué porque no tengo dinero para sus laboratorios", expresó.