Piden investigar si dirigente gremial pagó a personas para causar destrozos en la COD

Santa Cruz

“Si no fuera por él, me hubieran implantado la bomba”, bombero agradece a periodista por filmar y encarar a los policías que lo agredieron

“En ese momento de tensión, en donde una persona no sabría qué hacer, él grabó cuando me agredieron y me quisieron implantar una botella que tenía un trapo y algo por dentro, una bomba molotov, como ellos llaman”, comentó el joven que fue liberado