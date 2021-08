Piden preservar el centro histórico de Santa Cruz y combatir la inseguridad y el abandono

Escucha esta nota aquí

Por: Jessica Vega Muñoz

El valor histórico de los edificios del centro cruceño se ve amenazado por el abandono y la inseguridad que ganan espacios, por lo que los propietarios de inmuebles piden intervenciones urgentes para preservar el patrimonio de los cruceños.

En ese afán, la Asociación de Propietarios de Predios del Centro de Santa Cruz (Apccruz), realizó una encuesta a las personas que viven en ese sector de la ciudad, donde un 70,4 % cree que es necesaria la conservación del patrimonio cultural, arquitectónico y urbanístico del centro histórico y consideran que hay que empezar a trabajar en las problemáticas que debilitan el atractivo.

Esta encuesta encargada por los propietarios de inmuebles fue realizada por la investigadora y docente Marina Bonino.

¿Considera que actualmente el centro histórico, hasta el primer anillo, es atractivo para vivir o trabajar?, fue una de las consultas. Un 50 % cree que no lo es, un 70 % señala que no es un lugar seguro para trabajar ni para vivir, más de un 60 % percibe que no es limpio ni ordenado, un 70 % que el tráfico no es ordenado ni fluido, más del 60 % manifiesta que no cuenta con áreas verdes adecuadas y cerca de un 80 % que no cuenta con espacios públicos de calidad, es decir con basureros, baños públicos, parada de transporte y otros.

Los encuestados señalaron también que los más importante para preservar es la plaza 24 de Septiembre y todos los espacios públicos (80%); además de su atractivo histórico, comercial y recreativo (80%); sus edificios patrimoniales (70%), sus áreas verdes (70%), sus aceras y calles (60%) y su alumbrado público (60%).

Entre otros temas, un 93,3 % considera que el Gobierno Municipal debe crear una dirección de gestión, control y planificación específica para trabajar en la recuperación del área central de Santa Cruz de la Sierra.

Uno de los constantes pedidos es el tema de los incentivos tributarios, dado que los propietarios de inmuebles señalan que el mantenimiento de los edificios del centro histórico demanda importantes gastos y no se pueden hacer mejoras sin los materiales adecuados que necesitan.

Crece la inseguridad

Empieza a caer la tarde en la capital cruceña y los negocios, oficinas y mercados que subsisten en el centro de la capital cruceña empiezan a vaciarse, la gente sale a buscar el transporte público para retornar a sus hogares y a la vez grupos de adolescentes y adultos salen para aprovechar la distracción de los pasajeros para arrebatarles sus pertenencias en un abrir y cerrar de ojos.

Esta escena repite especialmente al final de la tarde y fue constatada por EL DEBER, que hizo un recorrido por las calles del corazón de Santa Cruz y observó cómo grupos de personas están al acecho de transeúntes y pasajeros. Cerca de las 17:00, en la calle Caballero, entre las calles Beni y Murillo, frente al Parque Arenal, tres personas esperan el paso de los buses del transporte público para sustraer sus pertenencias a los pasajeros distraídos.

Un hombre de unos 25 años se acerca el microbus, mientras observa qué personas tienen en la mano sus celulares, da la señal de alerta a otros dos menores de edad, de entre 12 y 15 años, para que actúen.

Pero estos no son los únicos que vigilan a sus víctimas casuales, en la otra esquina hay otro grupo personas, de entre 7 y 20 años, que simulan dedicarse a cantar en los micros, pero solo es una forma de distraer a sus víctimas. Ni siquiera les importa que la gente los observe.

El actuar de estos grupos ya es común para las personas que atienden los negocios en la zona de Los Pozos, pero no los denuncian porque la Policía los aprehende, pero al poco tiempo quedan libres y siguen robando.

Apenas un policía camina por la zona, mientras estas personas se camuflan entre la gente que espera el microbus y recién se dispersan cuando pasa un vehículo de la Policía patrullando la zona. Cuando la patrulla se aleja, vuelven a agruparse.

Los vecinos, que tienen sus inmuebles dentro del primer anillo, denunciaron también que últimamente los delincuentes tocan los timbres y cuando abren sus puertas, les roban.

Problemas

El representante de la Asociación de Apccruz, Jorge Guido Landívar, explica que no es el único problema que se apoderó del centro cruceño, sino también está el avasallamiento de las aceras y calles, y también están los problemas estructurales, como el deterioro de las casonas del patrimonio histórico de Santa Cruz.

“La gente pide seguridad, pero también tenemos un transporte caótico, roban dentro de los micros, hay zonas donde es una terminal abierta donde hay paradas de transportes sin autorizaciones y el centro no tiene un puesto policial. Somos los más abandonados”, manifestó Landívar.

Municipio

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, coincidió con en que el centro cruceño está abandonado. “Hace años que se está sufriendo por la falta de atención, tenemos un Casco Viejo abandonado, seguimos con infraestructuras de hace 50 y 60 años, calles intransitables, fachadas olvidadas y deterioradas, una contaminación visual ambiental y el tema del tránsito es otro problema”, dijo.

A fines de julio, autoridades de la Alcaldía se reunieron con los representantes de la Apccruz, empresarios, la Sociedad de Ingenieros y otros sectores, para conocer la problemática que se apoderó del centro citadino, para elaborar proyectos en conjunto. No solo pensando en mejorar la situación dentro del primer anillo, sino también hasta el segundo anillo de circunvalación.

