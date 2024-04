Piso Firme: "Aquí ya está todo listo para recibir a nuestras autoridades cruceñas", afirma su cacique

"El gobernador del Beni no halla de qué hablar; nosotros invitamos a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, porque están en su pleno derecho, esto es tierra cruceña. Nosotros somos cruceños ", manifestó Gómez.

Según contó la cacique, los de la Gobernación del Beni solo se acercaron antes del censo y no volvieron al lugar. "Pero nosotros dejamos en claro que nuestro territorio no se negocia, ellos fueron los que interpretaron mal la ley".

Asimismo, reclamó a los de la Gobernación beniana: "Ustedes no conocen, porque nunca han ido y ni nunca van a ir, porque no es territorio de ustedes. Cómo que quieren que se los respete, cuando son ustedes los que están provocando. Nuestra indignación en contra de usted, señor Gobernador (Unzueta) y su gente ".

¿Qué dicen las autoridades departamentales de Santa Cruz?

De su lado, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, asegura que el viaje a Piso Firme para instalar una sesión en esa localidad el próximo 9 de abril, se mantiene. Esto, debido a que aún no han sido notificados con ninguna orden judicial en contra de esta actividad.



La tarde de este viernes, la Sala Constitucional emitió un auto, que indica a la ALD de Santa Cruz, abstenerse de sesionar en Piso Firme, hasta que no se desarrolle la audiencia fijada para ese mismo día.



"No hemos sido notificados todavía (con el auto de la Sala Constitucional), por lo que el viaje sigue subsistente", afirmó Matkovic, a tiempo de calificar como un 'despropósito' el recurso de acción popular interpuesto por la Gobernación del Beni.