Piso Firme: ¿cómo respondió Matkovic al fallo de la Sala Constitucional?

Sus observaciones al fallo

¿Qué harán al respecto?

Hay un riesgo latente, según Matkovic 

No obstante, el presidente de la ALD recordó "yo advertí que corría riesgo el territorio cruceño. Pero hoy día queda demostrado que un juez que no tiene esta autoridad, ha demarcado el territorio de Santa Cruz, que según él Piso Firme no es parte de Santa Cruz".



En palabras de Matkovic, "todas las autoridades (de Santa Cruz) deberían estar en emergencia por este ataque está sufriendo el departamento. Está claro que un juez se ha tomado atribuciones que no le corresponden".