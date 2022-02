Plantean abrir por tres horas la Plaza 24 de Septiembre en Carnaval

Escucha esta nota aquí



Los comparseros, en coordinación con los propietarios de los inmuebles del centro citadino, plantean algunos cambios para la celebración del Carnaval.

Proponen permitir el ingreso, por tres horas, a la plaza principal durante los tres días de mojazón para que el pueblo cruceño pueda compartir de cerca con la reina de la fiesta grande.

La propuesta forma parte del proyecto elaborado por la comparsa coronadora, la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) y la Asociación de Propietarios del Centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que será presentado este jueves al Comité Impulsor del Carnaval para su consideración.

Plantean la instalación de una tarima sobre la calle Libertad para que, desde allí la soberana del Carnaval, Dayana Molina, pueda compartir con su pueblo. El acceso de la plaza 24 de Septiembre estaría abierto desde las 12:00 hasta las 15:00 los días domingo, lunes y martes.

Para evitar daños al mobiliario y ornato de la plaza, además de los edificios patrimoniales, se reforzará la seguridad y se habilitarán puntos de acceso.

“La idea es recuperar el Carnaval de calle. Presentamos un proyecto serio y responsable, que cumpla con las medidas de seguridad y de bioseguridad”, expresó Rafael López, presidente de la comparsa coronadora Picarazos.

Jorge Guido Landívar, representante de los dueños de los inmuebles del centro, reconoció que los residentes del centro tienen opiniones divididas respecto al Carnaval, pero que se muestran a favor de que la plaza principal junte a la reina y a su pueblo por algunas horas.

“Esto daría lugar a que la gente que no participa del Carnaval tenga la oportunidad de disfrutar con la presencia de la reina como imagen del Carnaval y, en eso, los vecinos no tenemos inconvenientes porque no nos perjudicaría en nada. Sería un horario que no ha comenzado todavía la fiesta en las calles, que generalmente es por las tardes”, señaló Landívar.

El proyecto también plantea mantener la restricción para el ingreso de motorizados al centro de la ciudad, desde el mediodía hasta las 19:00, durante los tres días de mojazón.

Además, se propone que el certificado de vacunación sea un requisito para ingresar al corazón de la ciudad.

También que se coloquen vallas protectoras en los edificios patrimoniales para su protección y preservación, además de cámaras de vigilancia en distintos sectores.

Asimismo, se establece un circuito para que los comparseros recorran al centro cruceño y se recupere el Carnaval de calle.

El proyecto será presentado hoy al Comité Impulsador del Carnaval, del cual forman parte ACCC, la comparsa coronadora, los propietarios del centro histórico, la Alcaldía y otras instituciones.

Preparativos

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Ariel Lino, indicó que reforzarán el control de los espacios públicos para el Carnaval, lo que se ejecutará en coordinación con la Secretaría de Movilidad Urbana y la Policía.

La Policía también lanzó este martes su Plan Carnaval Seguro, que contempla el despliegue de 13.659 uniformados en todo el país, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “Estamos movilizando al 70% de la Policía en el país”, destacó la autoridad.