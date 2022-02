Plataformas ciudadanas salen a las calles para recordar el No del 21 F

Escucha esta nota aquí

Un grupo de mujeres del Movimiento Ana Barba, provistas de letreros y pancartas, se congregó en el altar papal la mañana de este lunes 21 para manifestarse pacíficamente en favor de la democracia, justicia y libertad, como indicaron.

Sus representantes anunciaron otra actividad ‘sorpresa’ para esta jornada, que será realizada en simultáneo con otras ciudades del país, como Tarija y Potosí.

“Hace seis años el pueblo salió a decirle: ‘no’ a un expresidente (Evo Morales) que se aferraba al poder y hacía caso omiso a la población”, señalaban las manifestantes, que además dijeron que continuarán con sus medidas de resistencia pacífica.

Después el grupo se trasladó hasta las puertas de la Fiscalía, donde piden que se acabe la corrupción, y que la gente salga a las calles para defender la democracia.

"Vemos que la justicia está secuestrada, está embargada; no hay justicia, no hay Estado de derecho, no hay garantías constitucionales en nuestro país. En esta actividad estamos pidiendo la reforma total de la justicia, porque la están utilizando para amedrentar al pueblo boliviano", expresó Pamela Flores, activista del movimiento Ana Barba.

Activistas concentradas en las puertas de la Fiscalía Departamental/Foto: Juan Carlos Torrejón

"Padrón limpio de fantasmas azules", "No es democracia la persecución política", "No hubo golpe, fue fraude" y "Bolivia dijo NO 21 F" son algunas de las frases que pueden leerse en los letreros y pancartas de los manifestantes.

Para horas de la tarde están previstas concentraciones en Santa Cruz y en el resto del país, en los que participarán diferentes plataformas y colectivos ciudadanos, para conmemorar la fecha del referéndum cuando se negó la cuarta repostulación de Evo Morales a la presidencia.

​