Plataformas invitan a cívicos a unirse a la concentración por los ocho años del 21F

"La tercera es la vencida porque ganamos el 2016, les ganamos en las urnas contundentemente con el 'no', aunque quisieran decir que era empate técnico, les ganamos. El 2019, con 21 días (de paro cívico), les volvimos a ganar contundentemente", dijo Rada.



Ana María Morales, otra activista del 21F, reafirmó el compromiso de seguir luchando por la democracia y la libertad en Bolivia.



"No podemos claudicar. Si bien tenemos batallas ganadas, no hemos ganado aún la guerra. Tenemos que seguir adelante y autofelicitarnos por la fuerza que tenemos como ciudadanos", sostuvo.