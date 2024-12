Población dice no conocer a candidatos, votar para evitar las multas y que no cree que la justicia mejore

"No los conozco, no escuché mucho de ellos; pero me voy por la edad, por los mayores", dijo Roxana en la fila de su mesa de sufragio, en el colegio Ambrosio Villarroel, zona de las cabañas del Piraí. Según su criterio, la experiencia de los candidatos podría ser mayor garantía a la hora de elegir por quién votar.