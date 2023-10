Pobladores acusan a un policía de supuestas extorsiones en Comarapa

“No puede ser que nos saquen Bs 1.000 o 2.000, ya hay varios ladrones ahí afuera como para que en la Policía también nos robe”, se quejaba uno de los manifestantes frente a las cámaras de un medio de comunicación local.



Asimismo, otra persona denunció que en septiembre, cuando llegaba a esa localidad desde Sucre con maquinaria en su vehículo, fue retenido en la madrugada en Saipina y llevado directamente a Tránsito. “Dijeron que estaba ebrio, me enmanillaron como a un maleante, me encerraron y mis colegas tuvieron que hacer una colecta para cubrir los Bs 2.000 que pedían para liberarme”, contó al medio local Micky Tv.



Otro vecino también denunció que el policía Aruni le exigió Bs 700 para ‘arreglar’ una supuesta situación.



Ante estas revelaciones, el funcionarios municipal intentó acordar con ellos que se convocaría al Consejo de Seguridad Ciudadana; sin embargo, éstos no aceptaron. “Exigimos que se lo destituya, que no vuelva por aquí”, decían a voz en cuello.



Después de algunas horas y de una acalorada discusión, los presentes firmaron un voto resolutivo con al menos cinco puntos. El punto uno se refiere a la destitución del policía Aruni Valencia. También piden garantías para todos los que participaron en la protesta en las instalaciones de Tránsito, así como la devolución de los montos económicos supuestamente sonsacados por el suboficial a los afectados.