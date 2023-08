Pobladores de Buena Vista levantan el bloqueo de ruta hasta el 11 de septiembre

Los comunarios expusieron su voto resolutivo, en el que indica como primer punto exigir a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) cumplir con la ratificación del convenio intergubernativo relativo al proyecto de construcción de la carretera Santa Cruz km 13 - Las Cruces - Buena Vista en los plazos establecidos por la Gobernación.



"Si la ALD no cede, nosotros las organizaciones sociales tampoco cederemos en nuestras peticiones y radicalizaremos nuestras medidas tanto al gobierno departamental como al nacional", remarca el documento.



Agrega que "como seña de buena voluntad y atendiendo el pedido de otras organizaciones sociales y sectores productivos, como es la expo Yapacaní, Asople, Transporte liviano local, transporte pesado y otros, se dará un cuarto intermedio, pero dejamos bien claro que así como nosotros estamos atendiendo el pedido de ellos exigimos se pronuncien y no se queden al margen en este tema ya que los que ahora se quejan por esta medida en el futuro serán los más beneficiados".



Y advierte que "nuestros pedido es firme y no claudicaremos en la lucha, pero daremos cuarto intermedio hasta el 11 de septiembre del 2023, seguimos en emergencia, tiempo suficiente para reorganizarnos y que nuestras autoridades de ambas instancias nos den solución al pedido, caso contrario volveremos a las carreteras por tiempo indefinido sin cuartos intermedios".