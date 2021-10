Pobladores de Portachuelo bloquean la ruta Santa Cruz – Cochabamba

Escucha esta nota aquí

La carretera que conecta a Santa Cruz con Cochabamba amaneció bloqueada la mañana de este miércoles. Los pobladores de Portachuelo determinaron cerrar la ruta en protesta a un pedido no atendido por parte de la Administradora Boliviana de Carretera (ABC) y que tiene que ver con la modificación del proyecto de construcción de la doble vía Montero – Yapacaní.

“Queremos la presencia del ministro Édgar Montaño (titular del Obras Públicas, Servicios y Vivienda) porque pareciera que no está enterado de lo que pasa acá. El señor David Acebey (director regional de la ABC) no tiene tiempo para nosotros, ayer mandó a sus técnicos, pero no nos dieron solución”, afirmó a EL DEBER, Carlos Rifa, dirigente de Control Social de Portachuelo.

El bloqueo se determinó el martes después de una reunión fallida entre representantes de la ABC, autoridades municipales de Portachuelo, cívicos y dirigentes de sectores sociales. Los pobladores, en un pliego de 10 puntos, piden modificar algunos sectores de la obra antes de que se retire la empresa constructora.

“En 10 días más se va la empresa que construye esta carretera y hay cosas como la construcción de alcantarillas que no hicieron. Nos vamos a inundar en tiempos de lluvia, además los puentes tienen mucha pendiente y los camiones no van a subir por ahí. Esta es una zona cañera y eso va a provocar accidentes”, aseguró Jimmy Hurtado, alcalde de Portachuelo, que se encuentra en el punto de bloqueo.





El bloqueo de la ruta es por 24 horas





El corte de la vía es a unos 200 metros de la ruta que une a Portachuelo con Buena Vista. La extrema medida es por 24 horas; sin embargo, anunciaron que si no dan solución hasta este domingo, desde el lunes comenzará el bloqueo de la misma ruta, pero de manera indefinida.



En ambos lados de la carretera existe una gran cantidad de vehículos varados, que intentan llegar a destino desde el departamento de Cochabamba y otros que circulan en sentido contrario. Se pide a los transportistas y viajeros tomar sus previsiones para no quedar estacionado en plena carretera.

Puntos exigidos por los bloqueadores

1.- Exigir seis retornos en la carretea doble vía Montero – Yapacaní en el tramo correspondiente a la jurisdicción del municipio de Portachuelo

2.- Conclusión de viaducto 2 y la señalización adecuada

3.- Construcción de alcantarillas en el ingreso a las comunidades Chata, Güendá, San Joaquín, Gaveta y Pereoto

4.- Reductores de velocidad (en los ingresos y salidas de las comunidades) y señalización en todo el tramo

5.- Accesibilidad en las calles del pueblo que conectan a la circunvalación con la respectiva capa asfáltica

6.- Cobro de peaje en una sola vía

7.- Recapado de la carretera antigua Portachuelo – Montero

8.- Finalización del puente peatonal de San Juan de Palometilla

9.- Construcción de un canal de drenaje que transporte el agua de la alcantarilla 43 hasta la 35

10.- Construcción de una vía alternativa del transporte pesado en el viaducto 1 de la carretera a Loma Alta.

