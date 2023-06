Pobladores levantan bloqueo en San Carlos para velar al pequeño desaparecido hace 6 días y anuncian marcha para este viernes

Además, la autoridad edil también indicó que se está exigiendo que se investigue a los jueces y fiscales que llevaron los otros dos procesos penales en contra de Rudy , pues afirma que si el acusado haya permanecido detenido en la cárcel el infanticidio del niño de 9 años no se hubiera perpetrado.

“Estamos con impotencia porque este hecho sucedió en nuestro municipio, impotencia también porque este individuo contaba con antecedentes penales y había salido (de la cárcel), no sé cómo, con medidas sustitutivas. Si se hubiera hechos justicia y no se hubiera liberado a este sujeto, el hecho (crimen) no hubiera sucedido. Por eso se pedirá una investigación de los dos delitos contra los jueces y fiscales para saber por qué fue liberado”, señaló.