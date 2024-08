Pobladores se ven forzados a dejar su hogar: “La sequía nos ha golpeado con fuerza”

Pese a los esfuerzos por controlar el fuego, los incendios se expanden. “Tenemos 14 kilómetros de línea de fuego, y aunque hemos ingresado con varias cuadrillas, no hemos podido controlar el incendio”, manifestó Chávez.

Alejandro López, poblador de San Joaquín, llena sus baldes, bañadores y turriles con el agua que llega hasta su comunidad. “Este año la sequía nos ha golpeado con fuerza . Otros años no fue tan grave, pero ahora estamos pidiendo agua en cisternas para poder consumir y para nuestros animales”, dice con preocupación.

Benedicta Maldonado, otra residente de la zona, comparte su angustia: “Este año, como en ningún otro, enfrentamos la sequía. No hay forraje para el ganado, el pasto está seco y los animales no lo comen. Las norias se han secado y no hay agua para darles”, explica con la voz entrecortada por la preocupación.