Policía busca a ciudadanos extranjeros que hirieron de bala a un empresario y le robaron Bs 400 mil

"De acuerdo con la versión del taxista, notó acento extranjero en los delincuentes porque uno pedía no morir porque estaba gravemente lesionado a consecuencia del impacto de la motocicleta. Por eso  pedimos a la población que cualquier persona que presente acento extranjero y que tenga lesión o heridas por accidente sea reportado", recomendó el jefe policial.

El comandante policial insistió que los resultados del avance de las investigaciones aún no pueden ser dados a conocimiento porque pueden entorpecer las mismas. Se sabe que los antisociales abrieron fuego en contra del padre de la muchacha a la que le sustrajeron el dinero, luego que éste los persiguiera en su camioneta roja y los chocara en su afán de evitar que huyan.

"Hasta hoy no sabemos nada, ni del dinero, ni de los delincuentes, ni de nada. La Policía nos ha dicho que tengamos paciencia, que están haciendo las investigaciones, mi persona, mi padre y algunos de la oficina hemos aportado declarando y ahora también se van a presentar otros a declarar", dijo la red Unitel.

"Si hay gente que pudo ver algo y tal vez se acuerde de su cara de ellos, a esas personas les hago un llamado para que se apersonen a la Policía y presten una declaración y ayuden con eso en algo que ayude. Yo no puedo recordar al que se me acercó, si era o no extranjero, lo que sabemos es por la declaración del taxista que dice que eran extranjero y uno está muy grave herido debido al impacto que hizo mi padre", señaló la mujer