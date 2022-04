Policía busca a los atracadores que robaron Bs 13 mil de la vivienda de un anciano

Escucha esta nota aquí

El comandante de la Policía del Norte Integrado, Eduardo Claure, informó que todas las unidades especiales están tras los pasos de los atracadores que redujeron a Antonio Martínez, de 72 años, para poder robarle Bs 13.000 del interior de su vivienda del barrio San José, en el municipio de Montero.

“Hemos revisado las cámaras de la zona y se pudo establecer que los delincuentes estaban en moto, ya hemos pasado ese reporte a las unidades policiales del Norte Integrado para buscar a los autores de este hecho ilícito. Se está trabajando y poniendo en máximo de esfuerzo y esperamos lograr un resultado óptimo”, dijo Claure.





Por su parte, Antonio Martínez relató que esta mañana estaba sentado en el partió de su casa, cuando tres antisociales ingresaron a su vivienda y lo amenazaron de muerte con un arma de fuego y un cuchillo para que les entregue Bs 13.000 que tenía guardados en un ropero.

“Los tres llegaron y directamente me preguntaron por mi dinero. Uno de ellos me puso el cuchillo en el cuello y me golpeó en la cara, mientras los otros entraron a mi cuarto a sacar la plata que tenía. Después huyeron rápidamente en su moto”, relató la víctima.

Mientras que los vecinos del barrio San José relataron que vieron a los delincuentes salir corriendo de la vivienda del hombre de la tercera edad. “Salieron gritando que nos apartemos y apuntaban con un arma de fuego para amedrentarnos”, dijo una testigo.