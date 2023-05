Policía captura a un líder de los unionistas y citan a declarar a Vicente Cuéllar

La Policía montó ayer un operativo protagonizado por ocho efectivos vestidos de civil, para capturar en su trabajo al vicepresidente interino de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) del Plan Tres Mil, Oswaldo Erwin Sánchez Vázquez, por supuesto vandalismo e instigación pública a delinquir. En la misma jornada, la Fiscalía emitió una citación para mañana, a las 11:00, para que Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), se presente a declarar por el caso de los 36 días de paro (entre octubre y noviembre del año pasado) por la realización del censo, luego de que en una anterior ocasión no asistió porque se encontraba de viaje en Europa. Sánchez Vázquez fue capturado la mañana de ayer en su lugar de trabajo por ocho efectivos policiales vestidos de civil. El presidente de esta institución, Gary González, denunció que la captura se realizó de manera arbitraria y sin fundamentos claros. Los dirigentes de la UJC lamentaron que el joven no fue notificado ni convocado antes del operativo, que consideraron como un “secuestro”. “Aparecieron ocho supuestos efectivos vestidos de civil; andaban en tres vagonetas particulares y entraron arbitrariamente al lugar de trabajo, que es un toldo donde trabaja de soldador, preguntaron por él y se lo cargaron”, relató González, en contacto telefónico con EL DEBER. Testimonios de los colegas de trabajo de Sánchez indicaron que intentaron intervenir para defenderlo, pero se encontraron en desventaja ante la presencia mayoritaria de los policías. Los agentes justificaron la detención alegando que el unionista estaba siendo investigado por presuntos delitos de vandalismo e instigación pública a delinquir, sin ofrecer más detalles al respecto. Sánchez fue trasladado desde su trabajo, ubicado en la avenida 16 de Julio y Radial 10, hasta la oficina central de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Luego de tomarle las declaraciones, quedó aprehendido, y a la espera de su audiencia de medidas cautelares, que podría realizarse hoy. Varios activistas y representantes de plataformas ciudadanas llegaron hasta el frontis de la Felcc para exigir la liberación del unionista, argumentando que se trata de un acto de represalia por su participación en cabildos y movilizaciones ciudadanas. En el lugar, los activistas arengaron con cánticos en los que señalaban que no permitirían que “un cruceño más” sea secuestrado y encarcelado, como lo fue el gobernador Luis Fernando Camacho, en diciembre del año pasado.









Vicente Cuéllar, convocado a declarar



La Fiscalía de La Paz, vía cooperación de la Fiscalía de Santa Cruz, citó al rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, en calidad de denunciado para que brinde su declaración informativa por el paro de 36 días.



La autoridad académica deberá presentarse este miércoles 24 de mayo, a las 16:00, en dependencias de la Fiscalía del Plan Tres Mil, caso contrario, se emitirá su aprehensión, según señala la notificación.



Un funcionario del Ministerio Público llegó la tarde de ayer hasta el rectorado de la Uagrm para dejar la notificación, y en el lugar se encontraba Vicente Cuéllar, quien firmó el documento.



Cuéllar fue citado a declarar el 13 de abril, pero fue reprogramada la misma porque se encontraba en el Vaticano.



La denuncia fue sentada el 11 de noviembre de 2022 por Juan Marcelo Mayta, dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto afín al Gobierno, en contra del rector de la Uagrm, del gobernador Luis Fernando Camacho, el vicerrector Reinerio Vargas, José Luis Santistevan y el expresidente cívico Rómulo Calvo, entre otros líderes cruceños.



Diferentes críticas se dispararon en contra del Ministerio Público luego que aceptara la denuncia en El Alto, cuando el hecho se registró en el departamento cruceño.



Desde el 22 de octubre al 26 de noviembre, Santa Cruz ingresó en un paro exigiendo al Gobierno la realización del Censo de Población y Vivienda, el cual debía ejecutarse para el 16 de noviembre de 2022, tal cual lo había anunciado en reiteradas veces el Instituto Nacional de Estadística.



El Comité Interinstitucional y legisladores cruceños exigieron reuniones con el INE para recibir información sobre los avances del proceso. Antes del paro de los 36 días se realizaron dos marchas para exigir información transparente y debido a la falta de respuesta se recurrió al paro. En ese tiempo se instalaron varias mesas técnicas y reuniones reservadas, finalmente el Gobierno cedió en promulgar una ley que definió el 23 de marzo de 2024 como fecha del censo.



Luis Fernando Camacho



Durante la vigilia que se realizó ayer en los alrededores de la Felcc, el abogado Martín Camacho, defensor del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que su cliente comparecerá el miércoles a una audiencia virtual por el caso denominado “decretazo”, referido con la decisión de dejar como gobernador interino durante un viaje a uno de sus secretarios y no al vicegobernador Mario Aguilera, con lo que no se habría respetado la sucesión.



“Este lunes (ayer) presentamos una acción constitucional que interpusimos precautelando la vida y la salud de Luis Fernando, ante una serie de abusos que se cometieron cuando recibía un tratamiento médico para la enfermedad de base que tiene”, dijo el abogado.



El objetivo es evitar que no se lo conecte a cualquier audiencia, mientras recibe tratamiento médico, como ya ocurrió. “Otra solicitud es que reciba los cuidados médicos cuando presente la sintomatología de esa enfermedad que tiene”.



Denunció que la salud del gobernador se encuentra bastante deteriorada, de hecho ha perdido más de 10 kilos en casi seis meses de detención. “Sufre mucho de la presión alta, se aplicó una dieta que no es supervisada por un nutricionista, impuesta por Régimen Penitenciario, y que le está provocando esa pérdida de peso y de masa muscular”, dijo.



El gobernador fue aprehendido el 28 de diciembre del año pasado en Santa Cruz en medio de un confuso operativo y trasladado a La Paz.