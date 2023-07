Policía de Felcn es detenido por observar ‘narcovuelo’ en Viru Viru y callar

En las pesquisas detectaron que el día del vuelo del avión de BoA, estaba asignado en Viru Viru, vio todo el movimiento y optó por el silencio. En su declaración dijo que solo cumplió su deber, no sabía nada del cargamento de cocaína, tampoco vio nada



Un policía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), con el grado de sargento, fue aprehendido dentro de las investigaciones por el denominado caso ‘narcovuelo’, cuando se encontraba asignado en el aeropuerto de Viru Viru.



Todo fue confirmado por el fiscal departamental Róger Mariaca, al señalar que se trata de una investigación que sigue adelante en busca de la verdad de los hechos. Afirmó que la Fiscalía en coordinación con la Felcn están generando actos investigativos importantes.



Los informes de la Felcn y la Fiscalía señalan que tras el descubrimiento del cargamento de 478 kilos de cocaína que salió de Bolivia en un avión de BoA y se interceptó en España, se desarrollaron investigaciones y se logró detectar que este uniformado se encontraba ese día en Viru Viru, observó todo el movimiento, pero no dijo nada, prefirió callarse.



Fue aprehendido la tarde del lunes en las mismas instalaciones de la Felcn por orden de la comisión especial de la Fiscalía de Sustancias Controladas, a la cabeza de Julio César Porras.



Luego prestó su declaración durante tres horas ante los fiscales. Reveló que estaba cumpliendo su labor asignada en Viru Viru el día del vuelo del avión de BoA con los 478 kilos de cocaína, pero desconocía de la existencia de la sustancia prohibida y que no sabía nada. “Solo cumplí mi labor, no vi nada”, dijo el policía.



La comisión fiscal ya presentó la imputación contra el policía y pedirá la detención preventiva ante el juez por el delito de tráfico de sustancias controladas y confabulación.



La acción de los nuevos fiscales se registra luego de allanamientos en Cochabamba en pasados días en el aeropuerto Jorge Wilstermann, las oficinas centrales de BoA, Naabol, así como a un grupo especial de la Felcn.



Hasta el momento existen 10 personas detenidas por el caso ‘narcovuelo’. En la primera etapa de investigación que dirigía la comisión fiscal de Rocío Medrano, Rubén Ordóñez y Fernando Mejía se aprehendió a 9 personas, entre ellas a un capitán encargado de canes de Viru Viru. Con el policía detenido el lunes suman 10.



Otro policía preso por tráfico



Asimismo, la mañana del lunes en un operativo con siete allanamientos simultáneos en diferentes puntos de nuestra capital, fue aprehendido otro policía que presta servicio en el Comando.



Se trata de un sargento recién egresado de la Escuela Básica.



De acuerdo con las investigaciones es dueño de un auto que el 11 de mayo pasado fue detenido con al menos 50 kilos de cocaína. El policía había dado a un chofer para que trabaje de taxi, pero este con su pareja estaban traficando con droga. En esa oportunidad la pareja cayó presa y en poder de la droga que tenía la marca de ‘caterpillar’.



Según la Fiscalía el policía fue citado, pero no se presentó.



Durante el allanamiento del lunes a uno de los inmuebles la Felcn encontró el mismo logotipo de ‘caterpillar’.



Durante la intervención a inmuebles se secuestró 9 vehículos costosos, además dinero aproximadamente Bs 300.000 y 20 mil dólares, joyas y otros. También se secuestró documentación.



Una de las casas allanadas en la zona de Los Lotes cuenta con comodidades diversas, lujos en toda su extensión y piscinas. Cuatro personas fueron aprehendidas entre ellos el policía y los dueños de la lujosa vivienda



Sin embargo, la tarde de ayer (martes) el aprehendido dueño de la casa demandó con acción de libertad a la jueza cautelar Marianela Salazar por emitir allanamiento y al fiscal antinarcóticos Julio César Porras.



La acción de libertad se desarrollará en las primeras horas de este miércoles en un juzgado.



Para las 10 de la mañana la jueza demandada, Marianela Salazar fijó la audiencia para definir la situación jurídica de los cuatro aprehendidos, entre ellos el policía, así como la de los bienes secuestrados.