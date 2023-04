Policía denunciado por agresión queda en libertad bajo arresto domiciliario

La víctima de agresión considera que no se hizo justicia en su caso y teme por su vida, pues asegura que su agresor conoce donde vive y a su familia.

"Solo pedía justicia, ahora estoy con ese temor de que en cualquier momento me vaya a pasar algo. He sido perseguido, hostigado, él conoce mi vida, mi familia y todo, por eso vivo con el temor de que me pueda hacer algo", reclamó Julio Leonardo P.Z., el taxista que fue golpeado en el rostro con un ladrillo.