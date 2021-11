Policía desmiente versión de la Gobernación sobre retorno de grupos armados a Las Londras

Escucha esta nota aquí

El Comandante Departamental de Policía de Santa Cruz, Orlando Ponce, desmintió "enfáticamente" la versión difundida desde la Gobernación cruceña sobre el retorno de los grupos armados a la propiedad Las Londras. El ingreso a la zona no estaría restringido, según sostuvo Ponce.

En conferencia de prensa realizada el jueves, el secretario Jurídico de la Gobernación, que también asume de manera interina la secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Efraín Suárez, aludió a la presencia nuevamente de grupos armados en la zona.

Esto después de que funcionarios del Searpi se dirigieron a la zona de Las Londras para valorar el estado de los defensivos que protegen el lugar ante la crecida de los ríos, es decir, realizarían una inspección técnica por la zona de la provincia Guarayos. En dicha región se encuentra la propiedad avasallada por una grupo armado irregular que secuestró a periodistas, trabajadores y policías el pasado jueves.​, 28 de octubre

“Esta comisión no pudo ingresar, ya que uno de los propietarios del predio informó que la Policía restringió el ingreso de cualquier particular por razones de seguridad, toda vez que supuestamente ingresó gente armada al predio”, explicó Suárez.

Ante estas declaraciones, Ponce asegura que "no he restringido el paso" a ninguna persona y alega que "la Policía no ha tomado contacto con el señor que se atribuye la propiedad de Las Londras".

Al mismo tiempo, recomienda a las autoridades de la Gobernación para que "se remitan a la autoridad policial y no a terceras personas" para recabar la información necesaria. Respecto a la situación en Las Londras, Ponce desestima el retorno de los avasalladores. "No se tiene información de que grupos armados deambulen por el sector", matizó. Eso sí, comprometió la presencia de la Policía para prestar seguridad a las personas que así lo requieran.

En contacto con EL DEBER, Efraín Suárez ratificó el relato planteado ante los medios aunque reconoció que no conversaron directamente con la Policía. "Nuestra intención fue precautelar la seguridad de los funcionarios y por eso retiramos la comisión mixta", insistió.

La versión sobre el retorno de los grupos armados parte de "una persona que se presentó como propietaria de Las Londras". La Gobernación retiró a los funcionarios antes de exponerlos ante cualquier riesgo y en atención a la recomendación de no ingresar al lugar.

