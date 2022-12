Policía permanecerá en el ingreso al predio Kim para evitar enfrentamiento; asambleísta señala que avasalladores buscan asentarse en la ciudad

“ Estamos evaluando si incrementar o no el personal , pero un contingente permanecerá el tiempo que sea necesario”, dijo el jefe policial en contacto telefónico con EL DEBER.

En cuanto a las denuncias de los vecinos que relataron que la Policía no los defendió de los violentos o no reaccionaron cómo se esperaba, el jefe policial respondió que el policía a cargo de los uniformados pidió solo el repliegue de los motorizados para que no sean destrozados por la turba, pero que el grupo de efectivos “permaneció en el lugar” hasta “socorrió a los autoconvocados” para sacarlos del lugar.