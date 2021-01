Policía recupera un vehículo robado por sujetos armados en Yapacaní

Escucha esta nota aquí

La Policía de Yapacaní recuperó en la mañana de este sábado una camioneta que había sido robada horas antes en la localidad de San Germán por sujetos armados.

Benito Mamani Laura, propietario del motorizado, explicó que él y su amigo, Alejandro Cabrera Pizarro (que conducía el motorizado), se dirigían desde Santa Cruz a Ivirgarzama (Cochabamba) a cobrar una deuda. A las 2:30 de la madrugada fueron interceptados por sujetos armados a bordo de una vagoneta blanca Toyota Ipsum. Los malhechores comenzaron a dispararles para reducirlos. El conductor aceleró en su afán de huir, pero una de las balas lo hirió en el brazo y se vio obligado a parar. "Yo me escapé, aunque me dieron dos tiros que no me alcanzaron, en cambio a mi amigo lo bajaron, lo balearon y luego escaparon (hacia Bulo Bulo)", contó Mamani.

Luego del robo agravado, Mamani se dirigió a Diprove de Yapacaní para sentar la denuncia. Diprove actuó de manera rápida y logró recuperar el vehículo en el kilómetro 50 después de una persecución y tiroteo. Uno de los delincuentes fue aprehendido y en las próximas horas será presentado en Santa Cruz, según se informó.





Alejandro Cabrera, herido por auteros, se encuentra recibiendo asistencia médica