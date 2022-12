Policía reitera que mientras no tenga una orden judicial no desalojará a avasalladores del predio Kim

Un día después de los enfrentamientos registrados en la zona acuífera de Las Lomas de Arena, lugar que fue avasallado por más de 200 personas desde octubre, la Policía asegura que no puede desalojar a la gente que tomó el lugar mientras no tenga una orden judicial que instruya dicha acción.

"No tenemos una orden de un juez"

El subcomandante de la Policía, coronel Edson Claure, indicó que si no reciben una orden de la autoridad jurisdiccional, no pueden proceder a un desalojo, ya que deben cumplir con los procedimientos.

"La Policía ha ido al lugar para evitar enfrentamientos. Nosotros, hasta ahora, no hemos recibido una orden de una autoridad jurisdiccional que determine cuál es la situación de los mismos. Vale decir, no tenemos una orden de un juez que determine realizar un desalojo, para esa tarea se tiene que cumplir procedimientos", insistió Claure, en entrevista con Unitel.

"No es que la Policía no haya hecho acciones, sí, ha hecho acciones, pero de prevención en el lugar. Hemos enviado un contingente policial, justamente, para evitar los enfrentamientos entre presuntos avasalladores y vecinos", sostuvo.

A decir de Claure, el principal conflicto radica en determinar el verdadero derecho propietario de los predios, situación que derivó a enfrentamientos. Recomendó a la población a no tomar justicia por mano propia.

Pero, lo cierto es que la zona avasallada, desde el pasado 22 de octubre, continúa siendo afectada. Los avasalladores no solo están construyendo casas y abriendo calles, también están tumbado árboles con dinamita, según informó el propietario del Centro Turístico Kim, Sun Chel Kim.

Según el jefe policial, el incendio que se registró en los predios en conflicto durante el enfrentamiento de este juevos, no fue provocado por los avasalladores como se denunció y que los heridos no solo fueron periodistas y vecinos, también de la parte de los avasalladores.

También dijo que la Policía no pudo estar presente en dos lugares donde se registraron los enfrentamientos. "El personal que avanzó tenía que cubrir los dos sectores en conflicto. En su momento, no pudo estar en todos los lugares porque se esparcieron y en el momento que se produjeron los hechos, no estaban en el lugar preciso de la agresión. Hubo lugares aislados donde se han producido de maneras aisladas y separadas estos enfrentamientos", dijo.