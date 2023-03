Policías sacan del hospital al capitán Lara sin avisar a su familia; este miércoles será sometido a dos audiencias

La esposa de Lara, Diana Romero, pide a los fiscales y jueces que no entren en el 'juego' de perseguir a su esposo. "Por favor, pido al fiscal y al juez que no entren en ese juego, porque el capitán Lara no ha hecho nada, solamente ha luchado contra la corrupción, ha ayudado a víctimas de los malos policías que se dedican a extorsionar, ese ha sido el pecado de mi esposo", expresó angustiada.

"Pido al país de todo corazón que no me dejen sola en esto, que me acompañen a lograr la libertad de mi esposo. Los que se llevan la peor parte son mis hijos, porque están desesperados al saber que su padre está preso a pesar de que es inocente y no ha cometido ningún delito", subrayó Diana Romero.