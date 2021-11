Por fecha de vencimiento, 14.000 dosis de Johnson pueden perderse en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Vacunas del reconocido laboratorio estadunidense Johnson & Johnson pueden echarse a perder en Santa Cruz si hasta este 18 de noviembre no se aplican. De acuerdo a datos oficiales de autoridades de salud son 14.000 dosis disponibles para suministrar en 36 centros de inmunización.

“Se está aplicando la vacuna Johnson & Johnson, que tiene fecha de vencimiento el 18 de este mes. Hemos invitado a toda la población, ya que esta vacuna es aplicable a todas las personas”, indicó Jorge Quiroz, coordinador de la Red de Salud Urbana de la capital cruceña.

Quiroz manifestó que antes no se aplicaron como refuerzos (para evitar las pérdidas) por que no se tuvo una orden desde el Ministerio de Salud. “El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) mandó las cartas en las que se explicaba que por vencimiento corto se solicitaba poder aplicar como tercera dosis, pero no tuvimos respuestas”, justificó.

Agregó que para aplicar las dosis se debe seguir un lineamiento de uso correcto que debe ser autorizado desde el Plan Nacional de Vacunación, que en este caso no hubo; sin embargo, son aplicables para personas que necesitan viajar al extranjero, las mismas que deben realizar un trámite previo para acceder a las vacunas.

De acuerdo con Quiroz, el periodo corto de vencimiento de esta vacuna se debe a que se recibió el lote descongelado, por lo que se acortó el tiempo de uso de las dosis. “Si hubiéramos tenido la cadena de frío correcta esta vacuna vence el 22 de enero, pero no se respetó el proceso de congelamiento”, afirmó.

Johnson & Johnson para viajar al exterior

Las personas que ya cuentan con el esquema completo de vacunación, pero que necesitan viajar al extranjero deben vacunarse con la Johnson & Johnson, que es validada para ingresar a cualquier país del mundo.

Los requisitos son los siguientes: una carta dirigida al director departamental de Salud, Erwin Viruez, solicitando la dosis de la Johnson & Johnson por viaje al exterior. La solicitud debe estar respaldada con la reserva o compra del pasaje, una fotocopia simple de la cédula de identidad y fotocopia simple de la última vacuna aplicada. Todos estos requisitos deben ser entregados en las oficinas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Una vez aprobada la solicitud el interesado debe pasar por la Universidad Gabriel René Moreno, donde se aplican estas vacunas a personas que viajan al exterior.

Centros de vacunación habilitados en la capital cruceña

En la Red de Salud Sur, que comprende el centro de salud del Distrito Municipal 12, centro de salud Sante Sud, centro de salud Antofagasta, centro de salud Distrito Municipal 10, Unidad Educativa Hernando Siles y el centro de salud El Recreo.

A las personas que recibieron sus primeras dosis en la Universidad Evangélica, desde ahora deben ir al centro de salud Antofagasta a concluir su esquema de inmunización.

En la Red de Salud Norte, los puntos de inmunización son: centro de salud Lazareto, centro de salud del Distrito Municipal 5, centro de salud San Antonio, centro de salud Montero Hoyos, centro de salud 10 de Octubre y la Universidad Privada Domingo Savio, que procederá a inmunizar en horas de la tarde.

Entre tanto, en la Red de Salud Centro se vacuna en la Fexpocruz, Universidad Udabol, Escuela Militar de Ingeniería (EMI), centro de salud Elvira Wunderlich, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Universidad NUR.

Finalmente, en la Red de Salud Este se inmuniza en el módulo educativo San Isidro, centro de salud Vida y Esperanza, centro de salud Preventiva Sud, centro de salud 18 de Marzo y módulo educativo Claudina Thevenet.

En la seguridad social también están habilitados son los siguientes puntos: Caja Cordes, Cimfa Pauserna, Cimfa Villa Primero de Mayo, Caja Nacional de Salud de la avenida Santos Dumont, Cossmil, Policonsultorio de la Caja Petrolera de la zona sur y norte, hospital central de la Caja Petrolera de Salud, hospital Guaracachi, Caja del Servicio Nacional de Caminos y Caja de la Banca Privada.