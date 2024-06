¿Por qué son importantes los predios municipales cerca al Jardín Botánico, que fueron avasallados?

Bernardo Montenegro, vocero de Asuntos Jurídicos del Municipio cruceño, informó que los precios avasallados cerca al Jardín Botánico t ienen una función específica y es la de regulación de aguas. Aseguró que esta área no es apta para viviendas.

 Esa área tiene un propósito 

El funcionario puntualizó que "es muy riesgoso para la gente. Advertir a las personas que han sido estafadas, usando documentación falsa, para que se asiente en estos predios que no son aptos para vivir" . El municipio ha realizado ya varios desalojos en esta zona. "Y, si lo tenemos que hacer 200 veces, lo haremos. Estamos coordinando con la Policía y Ministerio Público; vamos a desalojar a la gente de una área peligrosa porque es de regulación de aguas pluviales".

Más temprano, los vecinos se pronunciaron

Vecinos del Distrito 8 denuncian la toma ilegal de predios municipales ubicados al lado del Jardín Botánico de la ciudad. Según señalan, en los últimos meses, personas han llegado al lugar y han comenzado a lotear los terrenos, vendiendo cada uno en unos $us 3.000.

Los vecinos, preocupados por la situación, han hecho un llamado a las autoridades municipales para que intervengan y detengan este avasallamiento. Aseguran que los predios en cuestión son áreas verdes que pertenecen al municipio y que no deberían ser utilizadas para la construcción de viviendas.



"Es evidente que los terrenos no tienen papeles, no tienen documentación porque pertenecen al gobierno municipal", afirmó el concejal Marcelo Vidaurre, quien participó en una inspección en la zona.