Porongo despide al padre Osvaldo Peña y a la hermana Olivia Toledo, servidores de la iglesia local

“Querido padre Osvaldo y hermana Olivia, quiero que se lleven el recuerdo de un pueblo que los quiere y les agradece por todo el trabajo realizado, no solo por la celebración de las misas, también por la ayuda social a nuestra gente, que ha acudido a la iglesia y que siempre ha tenido una respuesta. No es una despedida, es un reconocimiento a grandes seres humanos que se ganaron el cariño de toda la comunidad”, manifestó Mendoza.

“Agradecido con Dios y con todos ustedes porque me han bridado su amistad, yo siempre soñaba con estar en Porongo y llegué hasta este pueblo hermoso con mucha bendición. Me voy extrañándolos, son mi familia, y ustedes son bendecidos de vivir en este lugar encantador”, dijo el párroco, que estará hasta el 23 de febrero en ese templo.

“Llegué hace seis años y medio a Porongo; antes, por doce años estuve en una misión en San Lorenzo de Moxos. Cuando llegué hice una bonita amistad y me fui integrando con todo el pueblo haciendo servicio social y pastoral. Hicimos el comedor popular y fuimos trabajando con las comunidades, eso me hace muy feliz; donde iba me sentía como en casa. Los voy a recordar siempre, ha sido una alegría compartir con los porongueños”, aseguró la religiosa.