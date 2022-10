Porongueños levantan su vigilia en la Gobernación, pero analizan nuevas medidas para abrogar la Ley 208

David Landívar, presidente agrario de la comunidad Mague y uno de los afectados con la Ley departamental 208, aseguró que la vigilia en el frontis de la Gobernación se levantó, pero que entre los manifestantes analizan nuevas medidas porque no desistirán de su demanda.

"Es mero capricho de la Gobernación, para ellos sí se puede cambiar una ley nacional, pero no una departamental", resaltó Landívar.

Por su parte, José Luis Terrazas, secretario de Justicia, informó que se había logrado un avance importante en cuanto a las mesas técnicas, jurídicas y científicas para poder establecer si los fundamentos jurídicos y técnicos de la Ley departamental 208 que ellos exigen su abrogación, corresponde o no.

“Lamentablemente, este diálogo se ha roto en función a que ellos quieren que reconozcamos que la ley no está vigente y eso es algo que no va a suceder, nosotros reconocemos la plena vigencia de esta norma porque así lo ha establecido la Asamblea Legislativa Departamental. Esta es una norma que está incorporada en el marco jurídico y por ende es de cumplimiento obligatorio”, dijo.



La autoridad resaltó que en una mesa de trabajo no se puede definir lo contrario, dado que se estaría atentando contra el recurso de lo que se está peleando, referente al resguardo de los acuíferos que representa la UCPN para el departamento.