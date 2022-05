Posesión de nuevo director de Diprove llega con 22 cambios de personal; no descartan intervenir la unidad de Yapacaní

Escucha esta nota aquí

Luego del escándalo por la internación, comercialización y posesión de vehículos robados en Chile, en la que se vieron involucrados altos mandos policiales, este miércoles el inspector de la Policía Boliviana, Álvaro José Álvarez, entregó los memorándums al coronel Carlos Alcázar y al teniente coronel Fortunato Cruz, nuevas cabezas de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Santa Cruz. El objetivo de estos cambios son de "oxigenar" la institución y dar un giro a la imagen dañada por las denuncias en contra de algunos oficiales.

La posesión del nuevo director de Diprove llegó con 22 memorándums de relevos del personal y no así del 100% como instruyó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Álvarez aseguró que no se puede cambiar a todo el personal, sino que se lo hará de forma gradual luego de una evaluación de todas las unidades desconcentradas de Diprove.

"Este cambio se va a dar, es un proceso que tiene que ser llevado en el tiempo en mérito a que servidores públicos policiales están llevando casos, investigando casos que tienen que ser concluidos y presentados ante la autoridad jurisdiccional pertinente. Esos casos tienen que ser esclarecidos, es tarea del nuevo director departamental llevar adelante este cambio progresivo", sostuvo Álvarez.







El nuevo subdirector de Diprove, teniente coronel Fortunato Cruz Alavi /Foto: Juan Carlos Torrejón





Además, recalcó que se desarrollarán las investigaciones suficientes y necesarias para establecer grado de responsabilidad a los servidores públicos policiales de Yapacaní, lugar donde los reporteros chilenos evidenciaron que una camioneta roja robada en Chile era comercializada en una feria de venta de automóviles. Los vendedores corroboraron que los vehículos eran comercializados sin papeles originales, algunos falsificados o duplicados.

El inspector señaló que el martes se inició un proceso de relevamiento de información que implica analizar a los servidores públicos policiales. "La finalidad es de oxigenar esta área organizacional para dar certidumbre del trabajo desarrollado a los usuarios, en ese contexto estamos realizando un poco más de una veintena de cambios", dijo.

Detalló que no se busca generar un estigma, pero la evaluación iniciada permitió relevar de sus funciones a 22 funcionarios policiales de Diprove por denuncias.

La autoridad dijo que las puertas de Diprove están abiertas para recibir las denuncias por robo de vehículos.







La posesión de las nuevas autoridades de Diprove Santa Cruz se llevó a cabo este miércoles, 4 de mayo/Foto: Juan Carlos Torrejón





Por su parte, Alcázar aseguró que asume con responsabilidad y voluntad el cargo de director de Diprove y se comprometió a llevar adelante una gestión transparente y de orientación a la población.

"El compromiso bajo mi mando es que se va a desarrollar una gestión de calidad, de certidumbre a la población que tiene este problema de robo de vehículos y principalmente de transparencia. El siguiente paso es hacer una evaluación a la totalidad del personal para tomar las medidas que ameriten. No se descarta intervenir Diprove en Yapacaní, para ello se hará una evaluación previa", afirmó Alcázar.

Explicó que los cambios del personal aún no se han ejecutado porque primero se hará una evaluación y en caso de detectar fallas, se procederán a elaborar los memorándums para relevar al personal. "Por el momento se está dando el cambio de 22 efectivos, luego se hará la evaluación en base al tiempo de permanencia. No puedo darles un número pero esto obedece a una evaluación que se va a realizar en todo el personal", añadió.









El nuevo personal asignado a Diprove /Foto: Juan Carlos Torrejón





El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, quien posesionó al nuevo director de Diprove, recalcó que la nueva autoridad tiene un plazo de dos meses para transparentar y reestructurar la unidad policial. Plazo en el que evaluará y relevará al personal que amerite.

¿Quién es el coronel Alcázar?

El nuevo director de Diprove Santa Cruz, coronel Carlos Alcázar Murillo, egresó de la Academia Nacional de Policía en 1992. Trabajó en Santa Cruz desde 1994, teniendo hasta la fecha 29 años de servicio en la institución verde olivo.

"Trabajé en distintas unidades operativas, como el PAC, Radio Patrullas, en el Comando Departamental, en Inteligencia y muchas otras oficinas, también he sido director provincial de Diprove en La Guardia en 2018, he trabajado algunos años otros departamentos en La Paz, Tarija y he retornado a este departamento en 2017", dijo.

Alcázar señaló que conoce cuál es la dinámica de la problemática sobre el robo de vehículos en el departamento cruceño y algunos otros departamentos. "Me voy a empapar de esta función y actualizar para tomar las medidas que ameritan", apuntó.

Alcázar sustituye al coronel Juan Carlos Bazoalto, quien asumió el cargo por dos meses, tiempo en el que Diprove recibió 167 denuncias de las cuales, 85 vehículos fueron recuperados. "Hay un 55% del trabajo desarrollado, cinco vehículos fueron devueltos en la frontera con Brasil, lo que implica que se ha venido trabajando y respondiendo a una demanda de la población", dijo el inspector de la Policía boliviana.

PROCESOS DISCIPLINARIOS

Álvaro José Álvarez, inspector de la Policía, indicó que el caso del subdirector de Diprove destituido, el coronel Rolando Téllez, además de tener una investigación seguida por el Ministerio Público, se abrió un proceso por la vía disciplinaria y administrativa.

Similar situación ocurre con el coronel Raúl Cabezas, quien ha sido imputado por al menos cuatro delitos. Hasta el mediodía de este miércoles continuaba llevándose a cabo la audiencia cautelar, donde un juez definirá si lo envía a la cárcel o no.

