Posesionan a 5 subgobernadores y en Guarayos rechazan la designación

El vicegobernador Mario Aguilera posesionó a 5 autoridades provinciales en un sencillo acto realizado el martes en Casa de Gobierno. Las nuevas autoridades corresponden a las provincias Ángel Sandoval, Germán Busch, Chiquitos, Guarayos y Florida.

La potestad de asignar a los subgobernadores está respaldada por la Constitución Política del Estado y el Estatuto Autonómico del departamento de Santa Cruz.

“Hoy es una fecha muy importante para el departamento y las provincias; hacemos entrega de esta documentación que les permitirá tener el honor de servir a su pueblo y a su gente desde las subgobernaciones”, expresó Aguilera al tomar juramento.

La subgobernación de la la provincia Ángel Sandoval estará en manos de Dania Clavijo Amaral. Luis Fernando Barba Gonzales asumió como subgobernador de Florida; Alejandro Quezada Parada, en la provincia Chiquitos; Álex Antelo El Hage, en la provincia Germán Busch; y Santiago Chinchi Urañavi, en Guarayos.



Con referencia a los nuevos subgobernadores, Aguilera dijo que son hombres y mujeres que, por sus méritos y por la confianza del gobernador Luis Fernando Camacho, asumen esta responsabilidad para trabajar por el desarrollo de las provincias y de la región.



Tras conocer los nombramientos, pobladores de Ascensión de Guarayos se concentraron en el edificio de la subgobernación para manifestar su descontento.

Los vecinos de Guarayos rechazan el nombramiento de Santiago Chinchi Urañavi, quien es oriundo de Urubichá. Argumentan que no se está respetando un acuerdo para otorgar la subgobernación a una persona de Ascensión, como capital de la provincia.

Marcela Rodríguez, coordinadora de Creemos en dicha provincia, dijo que dicho partido obtuvo una mayor votación en favor de Luis Fernando Camacho durante las elecciones subnacionales. "A este señor (Chinchi Urañavi) no lo conocemos, no sabemos quién es, ni de qué partido es", agregó.

Rodríguez se trasladará este miércoles a Santa Cruz de la Sierra para entregar al gobernador un voto resolutivo de rechazo. "Iremos a negociar, pero la toma de la subgobernación no se levanta", expresó.



En respaldo a esta decisión, el ex cívico y militante de Creemos, Jaime Cuñanchiro, señaló que el voto se respeta. "No permitiremos una imposición", advirtió.