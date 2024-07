Postergan declaración de exfuncionarios por compra irregular de cisternas "chatarras" en la Gobernación

La audiencia para la declaración de tres exfuncionarios de la Gobernación de Santa Cruz, acusados por la supuesta compra irregular de cinco cisternas aguateras, se vio suspendida este martes debido a la inasistencia del fiscal asignado al caso.



La actual gestión de la Gobernación, a cargo del gobernador suplente Mario Aguilera, sostiene que la compra de estas cisternas, realizada en 2022 para combatir incendios forestales, ocasionó un grave perjuicio al patrimonio departamental. Las sospechas apuntan a que la empresa SACI S.A. se benefició indebidamente con la adquisición de los vehículos por un valor total de Bs 3.790.500.



Los exfuncionarios citados a declarar son: Julio Fuentes Soliz, ex jefe del Programa de Fuego; Adita Montaño Rojas, ex directora de Recursos Naturales; y Orlando Saucedo Vaca, ex responsable del Proceso de Contrataciones de Licitación Pública y ex secretario de Hacienda.