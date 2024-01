Postergan la entrega del 'bastón de mando' al gobernador suplente, Mario Aguilera

La tarde de este miércoles, en Casa de Gobierno, Ismael Medrano, profesional del despacho del gobernador suplente, Mario Aguilera, se reunió con los representantes indígenas que anunciaron el martes, que le harían la entrega del “bastón de mando ancestral”. Sin embargo, debido a una falta de coordinación, el acto no se pudo llevar a cabo esta jornada.



Ante esto, el representante del Consejo Departamental de Guaraníes de Santa Cruz, Miguel Valdivia, indicó que hubo un malentendido en la agenda y en la coordinación, por el cual no fue posible que se entregue el “bastón de mando ancestral”.



“El licenciado Ismael Medrano nos dará a conocer los resultados de la coordinación para que, la próxima semana, nos podamos reunir para hacer el acto de entrega y así dar a conocer nuestras demandas como pueblos indígenas” indicó Valdivia.



El vocero informó que el gobernador suplente, Mario Aguilera, está enfocado no solamente en la construcción de su Gabinete Departamental sino de todas las acciones para atender las necesidades del pueblo cruceño. E ntre ellas, evitar que existan cortes en los servicios que el Gobierno Departamental brinda a la sociedad.