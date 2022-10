Prada convoca al diálogo este sábado por la mañana, pero no cede en cuanto a la fecha del censo y acusa a Camacho de sabotear el acuerdo

Sin embargo, en las reuniones anteriores, sobre el censo, realizadas en La Paz y Santa Cruz, los asistentes denunciaron que no les permitieron tener ni sus teléfonos celulares consigo. Tampoco se permitió la presencia de medios de comunicación, salvo para la lectura de conclusiones.



"Usted, señor Camacho, está llevando a Santa Cruz no solo a la catástrofe, porque Usted vive del conflicto, se alimenta de la confrontación; busca generar popularidad política a costa de perjuicio del pueblo cruceño", se dirigió Prada al gobernador cruceño, al que describió como" intransigente, que busca sabotear el diálogo".



Prada se refirió también a las pérdidas económicas que genera el paro. Según indicó, se pierden $us 1,5 millones por hora, o $us 36 millones al día.