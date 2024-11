Precariedad: Un servicio con micros viejos, saturados e inseguros que requieren un cambio

La necesidad de un cambio en el sistema de transporte público volvió a cobrar fuerza con el intento de los transportistas de incrementar la tarifa. Sin embargo, hasta el estudio de costos que presentaron para justificar el ajuste quedó en entredicho, ya que sus datos no coinciden con la realidad, toda vez que el 80 por ciento de sus unidades tiene una antigüedad de más de 25 años, según los estudios.

Antes de la tarifa, los usuarios piden un mejor servicio. Señalan que viajan en micros pequeños y repletos de pasajeros y es común que los choferes arranquen la marcha cuando el semáforo aún está en rojo, cuando el pasajero no ha terminado de subir o bajar , que impriman alta velocidad y viajen por las mismas rutas con largos recorridos. El congestionamiento que ocasionan es un dolor de cabeza para todos los ciudadanos.

“Los choferes trabajan siempre bajo presión por el famoso marcado de tarjetas, pero nosotros no tenemos la culpa”, señala Carmen Medrano, vecina del barrio Minero que todos los días toma dos micros para llegar a su trabajo, por la zona norte, donde debe estar a las 8:00.

Algunos Chuturubí, que circulan por el primer anillo, tienen letreros luminosos, contrario a otros que tienen remiendos en la pintura, vidrios rotos, ventanas que no se pueden abrir ni cerrar y asientos en mal estado.

La gente no solo se queja por el mal estado de los micros, sino también por el mal servicio que recibe.

“Cuando estoy por subir aceleran los choferes, no quieren alzar a embarazadas ni a mujeres con niños, me cuesta mucho transportarme, pero me las ingenio para subir y bajar, porque tengo que cuidar mis cosas y a mis hijos”, dice la mujer que diariamente pasa casi tres horas en micro para ir y volver del trabajo. Ella se transporta desde la zona de Guapurú, del Plan Tres Mil, hasta el cuarto anillo de la doble vía a La Guardia.