Precios de peaje y uso de baños se disparan en la Terminal Bimodal sin previo aviso

"No puede ser que suban los precios y nadie controle aquí. Antes costaba dos bolivianos entrar, ahora cinco. Si no querés pagar, te quedas afuera, alguien tiene que venir a controlar. Me cobraron cinco bolivianos para entrar a recoger una encomienda", expresó un usuario en un video que circula en las redes sociales.



Hasta el momento, la administración de la Terminal Bimodal de Buses no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. EL DEBER intentó comunicarse con el director, Miguel Delgadillo, pero no se obtuvo respuesta.